آخرهم الشرنوبي وراندا.. فنانون احتفلوا بأفراحهم بعيد عن الأضواء

علاقات و مجتمع

بعيدًا عن الأضواء وأنظار الجمهور، احتفل بعض الفنانون بأفراحهم، ليفاجئوا متابعيهم، وربما أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد البعض، على إقامة الحفلات وسط الأجواء العائلية، التزاما بالظروف الراهنة، والتباعد الاجتماعي للسيطرة على تفشي وباء (كوفيد 19).

ويرصد "هن"، أفراح الفنانين التي جاءت بعيد عن الأضواء وتفاجئ بها الجمهور.

محمد الشرنوبي وراندا رياض

في ديسمبر الماضي، كانت خطوبة محمد الشرنوبي وراندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وسط حفل عائلي بسيط، وهو الحال ذاته الذي شهده عقد القران الذي وقع بالأمس، ليتفاجئ متابعيهم بالنبأ السعيد.

التزم "الشرنوبي" و"راندا"، بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلقين عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا"، بأنه سيتم حفل الزفاف عقب الانتهاء من أزمة كورونا المستجد.

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خطوبة نيللي كريم

رغم نفي الفنانة نيللي كريم، نبأ خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، الذي تم تداوله قبل عدة أيام، لكنها لم تستمر كثيرًا في نفي الخبر، الذي أكدته بالفعل قبل يومين، في تصريحها لـ"الوطن".

وأوضحت "نيللي"، أنها نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض الإجراءات الوقائية، تمت الخطبة في حفل عائلي، وبحضور عدد قليل جدًا، من العائلتين.

خطوبة حسن شاكوش

وفي أحد فنادق القاهرة، حيث انتشرت صور من خطبة حسن شاكوش، وهو ما كشف عنه عمر مارو، مصور الخطوبة، الذي أوضح بأنه نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، لم يقم "شاكوش" حفل لخطبته، واكتفى بجلسة التصوير التي لم يوجد فيها سوى والدة العروس، وهي ابنة الجيران.

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وبعد فترة قليلة، من إعلان الارتباط الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر تطبيق "إنستجرام"، تفاجئ أيضًا متابعي الثنائي بإعلان الفنانين لنبأ زواجهما على "فيس بوك"، وذلك في منتصف شهر رمضان الماضي.

وجاء ذلك من خلال تغيير الحالة الاجتماعية للفنان أحمد العوضي لتصبح من "عزباء" إلى "متزوج".