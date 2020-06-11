موديلات بلوزات طويلة للبنطلونات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - تعتمد مدونات الموضة في خياراتهن الكاجوال على البلوزات الطويلة مع البنطلونات المتنوعة، ليظهرن بمظهر أكثر حشمة وأناقة، بالإضافة لسهولة الحركة، ولذا جمعنا لكنّ عدة موديلات من أبرز مدونات الموضة، فاستوحين منها ما يناسبكن.



خيارات دلال الدوب

خيارات دلال الدوب



تجمع دلال الدوب في إطلالاتها بين الفخامة والأناقة، ومن أبرز خياراتها بهذه الصيحة ارتدت بنطالًا من الجينز الأزرق مع قميص أبيض طويل مصمم بطبقات بسيطة، وظهرت بقميص أبيض مزين بالأسود مع بنطال وحذاء باللون الأسود، واستعانت في هذه الإطلالة لمظهر مثالي بحزام عريض للخصر، كما أطلت ببنطال وبلوزة واسعَيْن باللون الأبيض المزين بالأسود، واختارت بنطالًا أسود ضيقًا مع بلوزة سوداء مزينة بالزهور الأنيقة، ونسقت بنطالًا أبيض مع قميص أبيض مزين بالزهري.

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تنسيقات سندس القطان

تنسيقات سندس القطان



تفضِّل سندس القطان اختيارَ القطع البسيطة التي تنسِّقها بشكل مثالي، ومن خياراتها جمعت بين بنطال وبلوزة واسعين بقماش الكاروهات الرمادي وأكملتهما بحزام للخصر، وتجملت بقميص أبيض مزين بقماش الدانتيل الأخضر مع بنطال جينز لمظهر أنثوي، ولخيار بسيط تزينت بقميص بنفسجي مع بنطال أسود وحجاب أبيض، وفي إطلالة مناسبة للسفر، تأنقت ببنطال أبيض مع قميص مزين بطبعات حمار الوحش، وتميزت في حملها ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأخضر المزين بحبات اللؤلؤ.

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