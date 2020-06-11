أطعمة تحمي البشرة من أشعة الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - هنالك بعض الأطعمة التي تحمي من أضرار أشعة الشمس التي قد تسبب بجفاف البشرة وتشققها، حيث تعمل على تجنب ضرر الجلد من الحرارة العالية والأشعة ما فوق البنفسجية، بفضل احتوائها على عامل حماية طبيعي.

اكتشفي هذه الأطعمة للـعناية بالبشرة وحمايتها من أشعة الشمس:

الفواكه الغنية بالفيتامين سي تحمي البشرة من أشعة الشمس

خضراوات وفاكهة تحمي من أشعة الشمس

الكيوي، والبرتقال، والجوافة، والفريز، والتوت وغيرها من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي، هي حتمًا تحمي بشرتكِ من ضرر أشعة الشمس. هذا الفيتامين يوحد لون البشرة ويمنع حدوث التصبغات، كما يحث إنتاج الكولاجين ويرطب الجلد.

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الخضار الغنية بالمياه تحمي البشرة من أشعة الشمس

الخضار الغنية بالمياه مثل الطماطم والخيار، تساعد على منع جفاف البشرة الناتج عن حرارة الشمس. كذلك، هي تحتوي على مغذيات تحافظ على ليونة الجلد، وبالتالي منع حدوث التجاعيد نتيجة الأشعة القويّة.

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زيت الزيتون يحمي البشرة من أشعة الشمس

زيت الزيتون يجمي من أشعة الشمس

يحتوي زيت الزيتون على دهون غير مشبّعة صحية، تمنع حدوث التصبغات في البشرة، كما تحميها من الجفاف. في العصور القديمة، كان يُستعمل على شكل مرطب وكانت تطبّقه النساء قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس. من هنا، يمكنكِ الحصول على فوائد زيت الزيتون أكان من خلال تناوله أو تطبيقه على البشرة.

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الشاي الأخضر يحمي البشرة من أشعة الشمس

الشاي الأخضر يحمي من أشعة الشمس

فضلًا عن منافعه من ناحية خسارة الوزن وحرق الدهون، أثبتت الدراسات أنّ الشاي الأخضر يقلل ضرر أشعة الشمس على البشرة. وتبين أنه يحتوي على مادة فلافانول التي تخفف تأثير اختراق الأشعة ما فوق البنفسجية للخلايا الداخلية، وتمنع نقص الكولاجين فيها.

المكسرات النيئة تحمي البشرة من أشعة الشمس

ما يميز المكسرات النيئة أنها غنية بالدهون الصحية، بالإضافة إلى الكثير من مضادات الأكسدة. هذان المكونان يعملان على حماية البشرة من ضرر أشعة الشمس، من خلال خلق حاجز بين الخلايا الداخلية والجذور الحرة، التي تتكون بسبب الأشعة فوق البنفسجية والتي تسبب تلف البشرة.

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