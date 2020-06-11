خطوات أساسية لتثبيت العطر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - مهما كان عطرك قوياً ومركزاً، فقد يفقد رائحته مع تقدم ساعات النهار، وذلك نتيجة قيامك بخطوات خاطئة لا تدركين مدى تأثيرها السلبي على ثبات العطر، حيث أن لاستخدام العطر طرقاً عديدة تساعد في أن يدوم طويلاً وزيادة ثبات العطر.



لذلك، سنقدم لك أبرز الخطوات التي تساعد في زيادة ثبات العطر، فلا تهمليها.



رش العطر بعد الاستحمام مباشرة

رش العطر بعد الاستحمام مباشرة



لكي تحافظي على رائحة عطرة قوية وثقيلة لأطول فترة ممكنة، وتعززي من ثبات العطر، رشي العطر عندما تكون مسامات جسمك مفتوحة، بحيث يتغلغل فيها العطر وتبقى رائحته فواحة منذ الصباح وحتى المساء. لذلك، احرصي على رش العطر بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون مسامات الجسم كلها مفتوحة.



ترطيب البشرة جيداً

ترطيب البشرة جيداً



كلما كانت بشرتك جافة كلما اختفت رائحة عطرك بشكل أسرع. لذلك، لا تضعي العطر قبل ترطيب بشرتك بكريم مرطب، لأن الجزيئات المرطبة تساهم في زيادة ثبات العطر وإدامة رائحته طويلاً. وفي هذا الإطار، يفضل استخدام الكريم المرطب الخاص بمجموعة العطر الذي تستعملينه. ولأن البشرة تتعرض للجفاف الشديد خلال الأجواء الشتوية الباردة، ننصحك بترطيب جسمك دائماً، لا سيما قبل تطبيق العطر. بإمكانك أيضاً، استخدام الكريم المرطب الملائم لبشرتك، أو استعمال الفازلين.



تطبيق العطر من دون فركه

تطبيق العطر من دون فركه



إياك أن تفركي العطر على جسمك بعد تطبيقه بواسطة أصابعك، فهذه الخطوة تفسد رائحة عطرك وتجعلها سريعة التبخر. وبالتالي، للحفاظ على رائحة عطرك جميلة وفواحة طوال النهار، وزيادة ثبات العطر، رشي العطر على بُعد مسافة من جسمك، من دون أن تفركيه.

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تطبيق العطر على مناطق معينة من الجسم

تطبيق العطر على مناطق معينة من الجسم



عند وضع العطر، احرصي على تطبيقه على أماكن النبض في الجسم وليس في شكل عشوائي، هذا إن أردت أن تدوم رائحته طويلاً، وتحديداً العنق، خلف الأذنين، المعصمين... وبالتالي، مع كل نبضة من نبضاتك تفوح رائحة عطرك في المكان المتواجدة فيه.



وضع العطر في الوقت المناسب

وضع العطر في الوقت المناسب



تحافظ البشرة الرطبة على جزيئات العطر بداخلها. لذلك، احرصي على الامتناع عن ارتداء ملابسك بعد رشّ العطر مباشرةً، بل انتظري قليلاً ليجف العطر، وهكذا يدوم لفترةٍ أطول، ويصبح ثابتاً أكثر.

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