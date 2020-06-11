كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - في ظل الحجر المنزلي الذي تفرضه جائحة كورونا، يصعب حالياً الخضوع لعلاج الكيراتين في صالونات تزيين وتصفيف الشعر. لذلك، يعد علاج كيراتين الشعر المنزلي المعزز بالبروتينات المرطبة والمقوية للشعر، الحل المثالي، فهو يعمل على تنعيم الشعر وإصلاح الشعر التالف والمتضرر، وتعزيز لمعانه، إضافة الى أنه يجعل خصلات الشعر المتطايرة والخشنة ذات ملمس حريري.



وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل علاج كيراتين في المنزل لشعر ناعم كالحرير.



Nexxus Vitall 8 in 1 Masque for All Hair Types

Nexxus Vitall 8 in 1 Masque for All Hair Types



إنه أفضل ماسك كيراتين منزلي، فهو يعمل على جعل الشعر ذا ملمس ناعم حريري، وذلك بفضل تركيبته خفيفة الوزن الغنية بزيت جوز الهند المرطّب للشعر. بعد غسل شعرك بالشامبو، مشطيه من الجذور وحتى الأطراف، وطبقي عليه هذا الماسك واتركيه لمدة خمس دقائق، من ثم شطفي شعرك بالماء الدافئ.

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Matrix Biolage Advanced Keratindose Pro Keratin Renewal Spray

Matrix Biolage Advanced Keratindose Pro Keratin Renewal Spray



بفضل تركيبته الغنية بالبروتين، يعمل علاج كيراتين الشعر المنزلي هذا، على تقوية وترطيب خصلات الشعر الجافة والهشة، ليترك لامعة وناعمة كالحرير. رشي هذا المستحضر على شعرك المبلل، واتركيه الى أن يجف. إنه خيار رائع لصاحبات الشعر الأكثر جفافاً وهشاشةً.

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L'Anza Keratin Healing Oil Treatment



L'Anza Keratin Healing Oil Treatment



رغم تركيبته خفيفة الوزن، إلا أن زيت علاج كيراتين الشعر هذا غني بالمكونات المرطبة والمنعّمة للشعر المجعد والخشن. ما عليك سوى وضع كمية قليلة منه على راحة يديك وفرك شعرك به من الجذور وحتى الأطراف، على أن يكون مبللاً ونظيفاً، وهو كفيل بأن يمنح شعرك نعومة فائقة.

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Redken All Soft Heavy Cream Super Treatment

Redken All Soft Heavy Cream Super Treatment



لا يحتوي هذا العلاج الكريمي من Redken على بروتينات الكيراتين وفول الصويا لتقوية خصلات الشعر الهشة والخشنة فحسب، بل يحتوي أيضاً على كمية كبيرة من الزيوت، مثل زيت الأرغان وزيت الأفوكادو، التي ترطب الشعر في الأعماق. قومي بتطبيقه على شعرك المبلل بعد غسله بالشامبو، وتركه لمدة خمس دقائق. بعدها، شطّفي شعرك بالماء الدافئ.



Keratin Complex Repair Therapy Ionic Keratin Complex Intense Rx

Keratin Complex Repair Therapy Ionic Keratin Complex Intense Rx



إذا كانت العلاجات القائمة على الزيوت ثقيلة على شعرك، فلا تترددي في تجربة سيروم كيراتين الشعر هذا، فهو خفيف الوزن، ويتغلغل في الشعر بسهولة ليمنحه الترطيب اللازم. طبقيه على شعرك المبلل واتركيه الى أن يجف.

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