الامارات | ليونيل ريتشي يتعاون مع استوديوهات «ديزني»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ريتشي يتعاون مع استوديوهات «ديزني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلامية أميركية، أول من أمس، أن المغني ليونيل ريتشي، سيتعاون مع استوديوهات «والت ديزني» لإنتاج فيلم موسيقي مستوحى من إحدى أشهر أغاني ريتشي. وأفادت مجلة «فارايتي» بأن المشروع الجديد يحمل اسم «اول نايت لونج»، وهو اسم أشهر أغاني ريتشي التي صدرت عام 1983. وتردّد أن الكاتب بيتي شياريلي، الذي يشتهر بأفلام عدة، سيكتب سيناريو الفيلم.

يشار إلى أنه بيع أكثر من 90 مليون أسطوانة لريتشي طوال مسيرته، كما حاز أربع جوائز «غرامي».

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