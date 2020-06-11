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الامارات | ليونيل ريتشي يتعاون مع استوديوهات «ديزني»

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سان فرانسسكو - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلامية أميركية، أول من أمس، أن المغني ليونيل ريتشي، سيتعاون مع استوديوهات «والت ديزني» لإنتاج فيلم موسيقي مستوحى من إحدى أشهر أغاني ريتشي. وأفادت مجلة «فارايتي» بأن المشروع الجديد يحمل اسم «اول نايت لونج»، وهو اسم أشهر أغاني ريتشي التي صدرت عام 1983. وتردّد أن الكاتب بيتي شياريلي، الذي يشتهر بأفلام عدة، سيكتب سيناريو الفيلم.

يشار إلى أنه بيع أكثر من 90 مليون أسطوانة لريتشي طوال مسيرته، كما حاز أربع جوائز «غرامي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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