الامارات | 12 متسابقاً يقدّمون حلولاً مبتكرة في تحدي تكنولوجيا الغذاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 متسابقاً يقدّمون حلولاً مبتكرة في تحدي تكنولوجيا الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار تحدي تكنولوجيا الغذاء، الذي أطلقه مكتب الأمن الغذائي بالإمارات وشركة «تمكين»، في سبتمبر الماضي، للبحث عن حلول تروّج الممارسات الغذائية المستدامة، 12 متسابقاً للتصفيات النهائية سيتنافسون على جوائز بمليون دولار.

وتم اختيار المتسابقين النهائيين من بين أكثر من 400 طلب مشاركة، قيّمتها لجنة من الخبراء وفقاً لمجموعة معايير رئيسة تشمل استخدام التكنولوجيا والاستدامة والجدوى التجارية. وتتضمن القائمة النهائية اقتراحين، اختيرا لصلتهما بأولويات استدامة الأمن الغذائي في الإمارات.

وتقدم القائمة المختصرة حلولاً تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، والتكنولوجيا القائمة على البيانات، والطاقة الشمسية، واستخدام الموارد الغذائية البديلة.

من جهتها، قالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، إن «الإمارات تسعى إلى تعزيز أمنها الغذائي بوسائل وآليات ضامنة لاستدامة وكفاءة كامل سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، وتعد التكنولوجيا إحدى الممكنات لتعزيز منظومة الغذاء، وإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي».

وأضافت: «بالنظر إلى وباء (كورونا)، استطاعت منظومة الأمن الغذائي في الإمارات توفير كل السلع الغذائية الأساسية بكل أسواق الدولة، ما يعكس جاهزية الإمارات لمواجهة مختلف المتغيرات في قطاع الغذاء بالمستقبل».

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وأكملت المهيري: «نسعى من خلال التحدي ومختلف الجهود إلى ترسيخ تكنولوجيا إنتاج الغذاء وتكنولوجيا الزراعة في كامل السلسلة الغذائية، لاسيما تجاه المستهلكين الذين نهدف من خلال مبادراتنا وجهودنا إلى تشجيعهم على تبني وسائل تكنولوجيا الزراعة داخل المنازل، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتحويل المستهلكين إلى منتجين قادرين على إنتاج غذائهم داخل المنزل، ليسهموا في سد احتياجاتهم الغذائية بنسب معقولة في المستقبل، وهو ما نهدف من خلاله أيضاً إلى خلق جيل يدرك أهمية الغذاء وقيمته، بل ولديه القدرة على إنتاجه بكل الوسائل».

من جانبها، قالت رئيسة الباحثين في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإحدى حكّام تحدي تكنولوجيا الغذاء، الدكتورة حنان عفيفي، إن «المشاركة في التحدي فرصة ثمينة للمبدعين في مجال التكنولوجيا الزراعية، إذ تتيح لهم إثبات قدراتهم على الابتكار، ومن خلال تمكين مرشحي القائمة المختصرة، من تسليط الضوء أكثر على حلولهم المقترحة، نحرص على النظر في كل مشاركة على حدة، ومعالجتها إلى ممارسات زراعية مرنة». وستحصل الفرق الأربعة الفائزة على جوائز مجموعها مليون دولار، وتشمل 100 ألف دولار نقداً، إلى جانب فرصة المشاركة في برنامج دعم الابتكار التكنولوجي «كاتاليست» لتسريع الأعمال في أبوظبي، الذي يقدّم تمويلاً بـ150 ألف دولار.

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طلب مشاركة قيّمتها لجنة من الخبراء في التحدي.

المبادرة تشجّع على تبني وسائل تكنولوجيا الزراعة داخل المنازل.

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