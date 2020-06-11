الامارات | مهرجان سالزبورغ ينجو من موجة الإلغاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سالزبورغ ينجو من موجة الإلغاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمون أن مهرجان سالزبورغ للموسيقى والدراما سيقام في أغسطس المقبل كما كان مقرراً، لكن مع اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة التهديد الذي يشكله فيروس «كورونا» المستجد.

وبينما نجا هذا الحدث من الموجة العالمية من عمليات إلغاء المهرجانات التي سببها الوباء، فقد أدخلت تعديلات جذرية على النسخة الـ100 من المهرجان.

فبدلاً من بيع 230 ألف بطاقة كما جرت العادة، ستباع 80 ألفاً فقط، لإتاحة إمكان تتبع الاتصال إذا كان هناك إصابة بالوباء.

وسيلجأ المنظمون أيضاً إلى نظام جلوس لجمهور مشابه لذلك المستخدم في تذاكر الرحلات الجوية، مع دعوة مجموعة تلو الأخرى للجلوس بدلاً من دخول الجميع في وقت واحد. وسيتعين على المتفرجين وضع الكمامات، ولن تكون هناك استراحة أو تقديم طعام. كما خفض البرنامج بمقدار النصف تقريباً من 200 عرض إلى 110، واتخذت تدابير لحماية الفنانين الذي سيقدمون العروض أيضاً.

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ويجب على الفنانين الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد من زملائهم، مثل أعضاء فرق الأوركسترا، والخضوع لفحص أسبوعي لفيروس «كورونا»، والاحتفاظ بسجلات تراقب حالتهم الصحية.

وسجّلت النمسا التي تضم نحو تسعة ملايين نسمة حتى الآن نحو 16 ألفاً و900 إصابة بـ«كوفيد-19»، وأقل من 700 وفاة.

• يتعين على المتفرجين وضع الكمامات، ولن يكون هناك طعام.

• 80 ألف بطاقة فقط بدلاً من 230 ألفاً كما في السابق.

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