الامارات | قناة مصرية تبدأ بث برامجها عبر «سكايب»

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مصرية تبدأ بث برامجها عبر «سكايب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن جائحة كورونا وعدم القدرة على إيجاد حل نهائي لها على المدى المنظور، دفع بمؤسسات إعلامية عدة في مصر إلى إيجاد حلول وبدائل تضمن استمرارية العمل وسلامة العاملين، من هذه المؤسسات قناة «سي بي سي» التي أصيب عدد من مذيعيها مثل دينا حويدق، وريهام السهلي، وآية عبدالرحمن، بفيروس كورونا، فقررت إدارة القناة تقديم برامج من المنزل وسط حالة الخوف التي انتابت طواقمها الفنية من مذيعين ومخرجين وفنيين وإداريين، وبدأت القناة بالفعل في إذاعة برامج عدة من المنزل عبر «سكايب»، مثل برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي عرضت أولى حلقاته من المنزل، وقدمته الإعلاميات مفيدة شيحة، وسهير جودة، ومنى عبدالغني، وحل ضيفاً خلال اليومين الماضيين العديد من المشاهير عبر «سكايب»، من بينهم الفنان محمود حافظ، والفنانة الشابة ليلى خالد فضة، والدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، والدكتورة ملكة فؤاد أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب قصر العيني.

وفي أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل بدأ عرض برنامج

It’s Show time، من تقديم مها الصغير ودينا حويدق، وذلك بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا، حيت تواصل تقديم الحلقات خلال فترة تواجدها في العزل المنزلي.

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كما انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، من المنزل، ويتناول خلالها أحدث المستجدات على الساحة المصرية في كثير من القطاعات.

انطلقت أمس من المنزل أولى حلقات برنامج «من مصر» الذي يتناول أحدث المستجدات على الساحة المصرية.

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