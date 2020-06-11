الامارات | نورة الكعبي تبحث تعزيز الشراكة الثقافية مع إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي تبحث تعزيز الشراكة الثقافية مع إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، مع وزير التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا، نديم مكارم، تعزيز الشراكة الثقافية الثنائية، خصوصاً في مجالات الفنون والحرف.

واطلعت الكعبي، في اجتماع عن بُعْد مع الوزير الإندونيسي، على الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الإمارات لمواجهة «كوفيد-19»، وجهود القطاع الثقافي والإبداعي في تقديم مبادرات وحوافز، تسهم في استدامة عطاء المجتمع الإبداعي. وأوضحت أهداف البرنامج الوطني لدعم المبدعين، الذي أطلقته الوزارة.

وبحث الوزيران توسيع أطر الشراكة الثقافية بين البلدين في مجال الصناعات الإبداعية، والحرف اليدوية، ونقلها إلى مستويات جديدة من الإبداع، عبر خلق قطع مستوحاة من التراث الإماراتي والإندونيسي، بما ينعكس على أسس التعاون بين المؤسسات الإبداعية في البلدين.

Advertisements

كما سلطت الكعبي الضوء على مشروعات الإمارات في مدينة الموصل العراقية، وهي إعادة الجامع النوري، ومنارته الحدباء، ومشروع كنيسي الساعة والطاهرة، والرامية لإحياء المدينة والحفاظ على التراث الإنساني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news