الامارات | إطلاق صندوق يدعم الناشرين الإماراتيين المتضررين من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صندوق يدعم الناشرين الإماراتيين المتضررين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، عن إطلاق صندوق الأزمات للناشرين الإماراتيين، بميزانية تبلغ مليون درهم، بهدف دعم الناشرين المتضررين من جائحة كورونا، ومساندتهم لاستكمال مشروعاتهم الإبداعية والثقافية.

وستتولى جمعية الناشرين الإماراتيين مهمة التنسيق والتواصل مع صنّاع الكتاب الإماراتي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وذلك بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر، إذ يسعى الصندوق إلى الوصول لمختلف الناشرين العاملين داخل الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهونها، للعمل على تقديم المساعدات اللازمة لاستمرارية أعمالهم والنهوض بها.

وحول إطلاق الصندوق، ورؤيته، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: إن «قطاع النشر وصناعة الكتاب ليس منفصلاً عن سائر القطاعات الاقتصادية الحيوية في العالم، ومن الطبيعي أن يمر بالتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه من المهم التأكيد على أنه لا توجد أزمة تحدث إلا وتحمل معها آليات تجاوزها وفرص الاستفادة منها، لهذا نقف اليوم إلى جانب الناشرين في الدولة لنمنحهم المجال من جديد، حتى يتمكنوا من وضع الخطط اللازمة لاستكمال مشروعاتهم في صناعة المعرفة والإبداع».

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وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «في ظل الأزمات نحتاج أكثر من أي وقت سابق إلى التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما جسدته سوق النشر الإماراتية والحراك الثقافي في الدولة، وما (صندوق الأزمات للناشرين الإماراتيين) إلا خطوة لمزيد من الخطوات نتطلع للعمل عليها وتحقيقها في سبيل خدمة الكتاب الإماراتي، خصوصاً أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن الكتاب سيظل هو الدعامة الأصلب في نشر الوعي، وتعزيز قيم التآخي والسلام، وتكريس ثقافة الحوار مع الآخر في مختلف بلدان العالم».

آليات

سيكشف عن آليات الاستفادة من الصندوق لاحقاً، بناءً على سلسلة خطوات سيتم العمل عليها بالتنسيق مع جمعية الناشرين الإماراتيين، وبالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب، ومدينة الشارقة للنشر.

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