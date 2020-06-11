الامارات | كيف تعرف أن الارنب يحبك؟..خبراء يجيبون من لديهم فضول المعرفة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا ما وجدت الأرنب الذي تتخذه حيوانا أليفا يلكزك بأنفه فخذها على محمل المجاملة. هذا يظهر أن الأرنب يشعر تجاهك بالراحة الكاملة والأمان الشديد ويريد أن يلعب معك، بحسب خبراء من رابطة رعاية الحيوانات الأليفة بألمانيا، الذين أجابوا لم لديهم فضول المعرفة.

وإذا ما فهم المرء لغة الحيوانات فيمكنه الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجاتها. ويمكن للمرء أن يشعر أيضا بالإطراء من خلال لمسة الأنف هذه، بينما يعد القفز الكثير في أرجاء المكان والاستكشاف الفضولي لمحيطهم علامات جيدة. وإذا ما قام الأرنب بالدوران ونام على ظهره كاشفا عن معدته فإن لديه ثقة بصاحبه ويشعر بأنه بخير.

وفي بعض الأحيان قد يلعق الأرنب يدك. وعندما يحدث هذا فيمكن الشعور حينها بأنه تم قبولك كفرد في عائلة الأرنب. تعرب الحيوانات عن حالتها الصحية الجيدة بالجرش على أسنانها بهدوء، بين أشياء أخرى.

ولكن إذا كان الأرنب لا يشعر أنه بخير ومتألم فسوف يقوم بالجرش على أسنانه بصوت مرتفع، على سبيل المثال. وإذا ما بدأ الأرنب التصرف بشكل لا مبالي وبدأ الحزن أو الغضب يظهر في عينيه، يجب أخذه إلى الطبيب البيطري على الفور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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