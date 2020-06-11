إطلالات الأميرة ماري الأنيقة وكيف بدت بعد فترة الحجر المنزلي

برزت إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة بشكل لافت وصيفي خصوصا بعد مشاهدة أولى إطلالاتها بعد الحجر المنزلي، فسحرتنا إطلالاتها بموضة التنانير المريحة والتوبات الفاخرة التي تناسب إطلالاتها اليومية. رصدنا لك أجدد إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة، وشاهدي كيف بدت بعد الحجر المنزلي.

أتت إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة عصرية ولافتة للنظر خصوصا أنها اتجهت بعد الحجر المنزلي نحو تنسيق الألوان بعضها ببعض بطرق لافتة للنظر، وهذه المرة تمايلت بتنورة واسعة تصل إلى حدود الكاحل مع طبعات الورود المنقوشة والزخرفات البارزة بألوان الأحمر والأزرق للحصول على أناقة استثنائية، فهذه القطعة الساحرة بتفاصيل البليسيه حملت توقيع دار Paul & Joe ونسّقتها مع التوب الحريرية باللون البيج التي بدت في غاية الأناقة مع عدم إخفاء الخصر بكثير من التميّز والأنوثة.

واللافت أن إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة بدت أكثر سحراً من خلال الحذاء الكلاسيكي ذات الكعب العالي باللون الأزرق الفاتح والسماوي أيضاً للحصول على أناقة ساحرة ومتكاملة، كما نسّقت معه شنطة اليد العريضة باللون البيج مع أقمشة القش الفاتحة والمضلعة لتكون مشرقة وخارجة عن المألوف بتألقها بعد الحجر المنزلي.

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