تعرفي على موضة ألوان صيف 2020 للملابس والبيجامات

مع استقبال فصل الصيف تبدأ الفتيات بالبحث عن موضة الألوان الملائمة للموسم الجاري، للاستناد عليها في شراء الملابس الخارجية أو ملابس المنزل. وذكر مصمم الأزياء السوري، مهند بيش، ٣ ألوان، ترجع لهم موضة ربيع وصيف هذا العام.وأكد ا" أن تلك الألوان تتميز بإمكانية مزجها مع عدة ألوان أخرى، للوصول للإطلالة الأخيرة التي تتناسب مع مختلف درجات البشرة.

وجاءت هذه الألوان على النحو التالي:

المرجان الوردي

وهو اللون الوردي المائل للون "الخوخي" وبحسب "مهند" يفضل استخدام هذا اللون، من خلال الإكسسوارات والنظارات الشمسية، أو ارتداء حقيبة مع حذاء بنفس اللون، وتنسيقهم مع ملابس باللون الأبيض.

لون الكرز

أشار مصمم الأزياء، إلى لون الأحمر الكرز، الذي يعد موضة لهذا العام، من خلال ارتداءه كإطلالة كاملة فيمكن استخدام سترة بلون الكرز مع بنطلون جينز.

كما يمكن تنسيقه مع اللون الأصفر الباهت.

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ضوء الشمس

واحد من الألوان المميزة لهذا العام، وهو اللون الأصفر الممزوج بلمسة برتقالية، ويمكن ارتدائه مع ألوان غامقة مثل الأسود والبني والأزرق

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