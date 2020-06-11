مواصفات ملابس الأطفال المناسبة للصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن ملابس الأطفال المناسبة للصيف ينبغي أن تتسم ببعض المواصفات لحماية الطفل من الحرارة الشديدة وأشعة الشمس الضارة.

وأوضحت الرابطة أن الملابس ينبغي أن تكون ذات ألوان فاتحة لتعكس أشعة الشمس، في حين تمتص الألوان الداكنة المزيد من الضوء والحرارة، كما ينبغي أن تكون الملابس مصنوعة من القطن؛ حيث يوفر القطن تهوية جيدة للجسم.

كما أكدت الرابطة أهمية ارتداء قبعة؛ نظرا لأن الحرارة تدخل الجسم عبر الرأس.

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