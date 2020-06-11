5 اتجاهات حلت محل موضة بنطلون الجينز في الوقت الحالي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بين الوباء الذي ألزمنا البقاء في المنزل إجباريًا والحرارة الشديدة التي تصاحب هذا الوقت من العام، هناك أسباب أقل وأقل لارتداء الجينز بعد الآن، وإذا كنت تتلهفين لاكتشاف بعض بدائل الجينز خلال الصيف، فأنت في المكان المناسب.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة ظهور بدائل الجينز، بعضها تأتي بصور ظلية فضفاضة بسيطة وأخرى بصورة ظلية هندسية أنيقة، وبطبيعة الحال سارعت معظم المؤثرات لاعتمادها وتنسيقها مع مختلف القطع الصيفية.

فيما يلي اكتشفي معنا 5 اتجاهات الموضة التي حلت محل بنطلون الجينز في الوقت الحالي:

الشورت ذو الخياطة الراقية

شئنا أم أبينا، فإن شورتات برمودا الطويلة موجودة لتبقى، خصوصًا النمط ذا الخياطة الراقية والذي يُعد الأكثر شعبية ويبدو مصقولًا دون بذل مجهود كبير، وقد كان البديل المثالي لعشاق الموضة الذين سارعوا في اختيارهم لهذا الشورت بدل الجينز مؤخرًا.

سويتشورتس

سويتشورتس هي البديل الصيفي للبنطلون الرياضي الكاجوال "sweatpants"، وهي مريحة وفضفاضة للطقس الدافئ. يمكنك تنسيقها مع قمصان التانك أو التيشرت.

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البنطلون الفضفاض

هذه الصورة الظلية تتميز بخياطة راقية لكنها في نفس الوقت فضفاضة، ومن المتوقع أن نراها في كل مكان هذا الصيف بدرجات البيج والكريمي، نسقيها مع قميص أبيض كلاسيكي أو نمط صيفي مطبع وزوج من أحذية الميول وحقيبة الرافية لإطلالة مثالية لموسم الصيف.

هوت شورتس

هذا النمط هو اتجاه شورت آخر سيجتاح بشكل قوي كل مكان هذا الصيف، ومن المؤكد أنها قد تبدو صغيرة للغاية بأقمشة الدنيم، لكن إصدارات التريكو والكروشيه تبدو صيفية ومريحة وفضفاضة، ويمكنك تنسيقها مع توب بدون أكمام وزوج من كعب الهرة بنمط السلينغباك للحصول على مظهر صيفي أنيق.

ليغينغز كابري

هذا النمط من سراويل الليغينغز يصل طوله إلى أسفل الركبة - وهي المفضلة لدى شخصية كاري برادشو - هي أحدث صيحة من المقرر أن تحل محل الليغنغز الشهير، وتلبسها محبات الموضة على طريقة برادشو مع مختلف التوبات من الكروب التوب إلى البلوزة والسترات الرياضية وكعوب أو صنادل جميلة.