كورونا لم يمنع أفراحهم.. 2020 "وش السعد" على هؤلاء المشاهير

علاقات و مجتمع

رغم حالة "الشلل" التي يواجهها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على الكثير، كان أبرزها وقف حفلات الزفاف، ومنع التجمعات، كإجراءات احترازية لمواجهته، إلا أن 2020، لم تكن سيئة على الجميع، حيث دخل العديد من الفنانين "عش الزوجية" خلالها.

كان آخرها الفنان محمد الشرنوبي، ومديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض.

ويرصد "هن"، مشاهير دخلوا القفص الذهبي من بداية 2020، حتى منتصف العام.

زواج غادة رجب

في 6 إبريل الماضي، دقت طبول حفل زفاف المطربة غادة رجب، التي أعلنت زواجها من الشاعر عبدالله حسن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، حينها صورة من حفل الزفاف، حيث ظهرت غادة بفستان أبيض فضفاض، تميز بأنه "أوف شولدرز"، مزين بنقوش من الورود والأزهار، إضافة إلى طرحة زفاف طويلة، فيما أطل العريس بـ"بدلة" سوداء، مع رابطة عنق قاتمة اللون و"سديري".

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين وابنتها، ورجاء الجداوي، وإلهام شاهين.

عقد قران العسيلي

واحتفل الفنان محمود العسيلي، بعقد قرانه، يوم 7 يناير، الماضي، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وظهر "العسيلي"، مرتديا بدلة من اللون الرمادي مع قميص أبيض، وتخلى عن الكرافت، وفضل أن تكون ملابسه تميل إلى الكاجوال، فيما اختارت العروس كذلك "لوك" رقيقا خلال عقد القران.

ياسمين صبري

احتفلت الفنانة الفنانة ياسمين صبري، بعقد قرانها مؤخرا، على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسط أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد أسرة الأسرتين، وذلك دون حضور أحد من الفنانين أو حتى رجال الأعمال.

غادة عبدالرازق

في منتصف شهر رمضان الماضي، احتفلت غادة عبدالرازق، بزواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.

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وقالت "غادة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "فعلا خبر جوازي من هيثم صحيح، ومتشكرة جدا على التهاني".

وأضافت الفنانة، أن الزواج جرى خلال تصوير "سلطانة المعز"، وتحديدا خلال مشهد "الحنة".

ياسمين عبدالعزيز

فاجأ الثنائي، ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي الجميع، بالزواج عن طريقة تغيير حالتهما الشخصية إلى متزوج، دون الإشارة للطرف الآخر.

وأشار "العوضي" خلال حديثه مع الإعلامي "وائل الإبراشي"، إلى أنهما لم يقيما احتفالا لظروف انتشار فيروس كورونا، وأنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما، فأعلنا الأمر.

نيللي كريم

احتفلت الفنانة نيللي كريم بخطبتها رسميا، لرجل الأعمال عمر إسلام، منذ يومين، في حفل عائلي، على أن يتم الزواج خلال شهور معدودة.

وجاء ذلك الإعلان، بعد نشر الفنانة نيللي كريم صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية خلال إمساكها بيد شخص "مجهول"، وسط تساؤلات عن ارتباطها.

محمد الشرنوبي

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، صباح أمس، مشاركا متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بجلسة تصوير مع زوجته.

ونشر الشرنوبي، مع جلسة التصوير، كلمات نشرتها أيضا زوجته: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله، ويخليكي دايمًا سند وضهر ليا".

وأضاف الفنان، في أول تعليق له عقب عقد قرانه: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف كورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظًا عليكم أولًا وعلينا، اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".