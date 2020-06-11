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علاقات و مجتمع
ظهرت الفنانة غادة عادل، أمس الأربعاء، تتجول في شوارع مدينة الغردقة، وتسَوقت في أكثر من مكان، منها محل حلواني شهير، ومعرض أدوات منزلية، لاستخدامها في فيلتها بمنتجع الجونة، شمال المدينة.
حرص عدد من عمال معرض أدوات منزلية ومحل حلواني، على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة المشهورة، حيث ظهرت في الصور بدون ارتداء كمامة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال أحد العاملين بمعرض أدوات منزلية، إنهم فوجئوا بدخول الفنانة المعرض، وهي ترتدي كمامة طبية، وتتسوق أدوات منزلية لاستخدامها بفيلتها بمنطقة الجونة، وفور انتهائها من الشراء، طلب العاملون بالمعرض من الفنانة التقاط صور تذكارية معها، ونزعت الكمامة، وعقب التصوير ارتدتها مرة أخرى، وأهدى المعرض الفنانهة كمامة من القماش كهدية تذكارية.
وأكد أحد المصادر بمنتجع الجونة لـ"الوطن"، أن غادة عادل تقضي فترة استجمام بفيلتها الخاصة بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، وقررت التسوق في شوارع وأسواق مدينة الغردقة، وذلك بسيارتها الخاصة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بعدد من المحلات التجارية، وكانت ترتدي كمامة، وخلعتها أثناء التقاط الصور مع معجبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر نزعتها للتصوير.. غادة عادل تتسوق في الغردقة.. وعامل يهديها كمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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