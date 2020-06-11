فقدت الذاكرة وعانت من 3 أورام بالمخ.. محطات في حياة الإعلامية صابرين بورشيد

علاقات و مجتمع

بدأت مشوارها الإعلامي في تلفزيون البحرين، من خلال تقديم برنامج "صيف البحرين"، خلال عام 2009، وكان أول برنامج لها، دخلت مجال التمثيل في العام 2012، بمسرحية "مصباح زين".

وأدت شخصية مجاميع، كما شاركت في العديد من المسلسلات، أهمها "درب العرايس" في 2016، إلا أن المرض تسلل لجسدها، حينما اكتشف الأطباء إصابتها بـ3 أورام في المخ، لتلقى حتفها في 22 يوليو من العام الماضي، هى الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد.

ويتزامن اليوم، 11 يونيو، ذكرى ميلاد الإعلامية صابرين بورشيد، ويُقدم "هُن"، أهم المعلومات والمحطات في حياتها.

ميلادها ونشأتها

ولدت في 11 يونيو 1985، وتبلغ من العمر 34 عامًا، درست الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين، قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم في العام 2018.

أعمالها الفنية ودخولها عالم التقديم

اتجهت إلى الأذاعة في القناة الشبابية الإذاعية، وكانت أبرز العاملين بها، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات خاص بها، وحاز على نسبة متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج، شاركت في تقديم البرنامج الكويتي "ع السيف" على قناة العدالة.

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حصدت لقب أجمل مذيعات العرب، ودخلت مجال التمثيل في العام 2012 بمسرحية "مصباح زين"، وأدت شخصية مجاميع، كما شاركت في العديد من المسلسلات، أهمها "درب العرايس" في 2016.

مرضها ورحلة علاجها

فقدان بالذاكرة.. بداية الحالة الصحية للإعلامية صابرين بورشيد

أعراض صحية لاحظها والد الإعلامية الشابة على ابنتها، من بينها كثرة النوم وعدم تذكرها بعضًا من أصدقائها، فهي الحالة التي لم يطمئن إليها والدها، ليسافر إلى الكويت، حيث تقيم، ويقرر العودة بها مرة أخرى إلى البحرين، وفي إبريل عام 2019 أعلن والدها أنّ حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، إذ تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.

وفي مستشفى قوة دفاع البحرين، اكتشف الأطباء وجود ثلاثة أورام في المخ، حالة صحية حرجة ناشد على إثرها والدها ملك البحرين لعلاج ابنته في أسرع وقت، واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة "بورشيد" وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للعلاج في الخارج، إذ وجّهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

نقلت "صابرين" إلى ألمانيا لمتابعة حالتها الصحية التي شهدت تطور ملحوظ، حيث شاركت الإعلامية البحرينية متابعيها باحتفال الطاقم الطبي بعيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستجرام".

وقبل أسبوع من وفاتها، شهدت الحالة الصحية للإعلامية البحرينية انتكاسة، إذ فاجأ والدها المتابعين عبر حسابه على "إنستجرام"، طالبًا من الجميع الدعاء لابنته، إذ أنها تعرضت لانتكاسة خلال تلقيها إحدى جلسات العلاج.

وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

وأعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاتها صباح يوم 22 يوليو، عام 2019 عبر حسابه على "إنستجرام"، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ، وتعرضها لانتكاسة خلال تلقيها العلاج في تركيا، دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشر والدها صورة لها وأرفق تعليقًا معها أعلن خلال وفاتها، قائلًا: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".