خطوة بخطوة.. طريقة عمل جاتوه شاتو في المنزل

لايف ستايل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والخوف من شراء الأطعمة من الخارج، تفضل العديد من ربات البيوت البحث عن طريقة سهلة لعمل حلوى في المنزل، من بينها جاتوه شاتو، الذي يتميز بمذاق مميز.

وقدمت الشيف سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة "CBC"، طريقة صحية، لإعداد جاتوه شاتو في المنزل.

مقادير جاتوه شاتو

دقيق أبيض

زيت

سكر ناعم

حليب

كاكاو خام

بكينج بودر

فانيليا

ملح

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طريقة تحضير جاتوه شاتو دايت

1- يضاف الحليب مع السكر، ويضربان جيدا في الخلاط.

2- يضاف الزيت والفانيليا مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج بقوام كريمي.

3- يضاف الكاكاو مع الاستمرار في الخلط.

4- يفصل نصف كمية المزيج السابق في طبق منفصل لاستخدامه كصوص.

5- يضاف البيض للمزيج السابق والدقيق بالتدريج والبكينج بودر ويضرب جيداً في الخلاط.

6- تفرغ المكونات في صينية مدهونة بالزيت.

7- تُوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

8- تترك لتهدأ دقائق ثم ييضاف الصوص على سطح الكعكة.

9- توضع في الثلاجة وتقدم بعد أن تبرد.