للماميز في الحظر.. طريقة عمل مكرونة بالكابوريا والسالمون المدخن

مطبخ

تتفنن ربات المنازل، خلال فترة الحظر المنزلي، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، في محاولة توفير جميع الأطعمة حتى لا تصاب أسرتها بالملل، فتبحث عما هو جديد.

وتعتبر المكرونة بالكابوريا والسالمون المدخن، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل مكرونة بالكابوريا والسالمون المدخن، على طريقة الشيف "غادة جميل".

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مقادير مكرونة بالكابوريا والسالمون المدخن

مكرونة مسلوقة

أصابع كابوريا

سالمون مدخن

رانش صوص

عصير ليمون

بصل أحمر

شرائح فلفل أحمر حار

طريقة تحضير مكرونة بالكابوريا والسالمون المدخن

- تخلط كل المكونات معا وتقلب ثم تقدم السلطة.