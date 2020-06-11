نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- فيما يتعلق بزراعة الخضروات، تتفوق الحدائق على الشرفات بميزة واحدة وهي المساحة. ولكن من الممكن بشكل مثالي زراعة نباتات في الشرفة، كما أن بعض النباتات تفضل الشرفات أكثر.

يقول البستانيون إن نباتات الطماطم بشكل خاص تحب الموقع المظلل وغالبا ما يكون أداؤها أفضل في الشرفات من الحدائق.

ويقول فولفجانج نيكسدورف من أكاديمية راينلاند بفالتس للبستنية بألمانيا إن الفلفل والفلفل الحلو والباذنجان خيارات جيدة لأنها تزدهر في التربة الدافئة وأوعية النباتات تسخن أسرع من أحواض الزرع في الحديقة.

ويقول ديكسدورف إن الفاصوليا الخضراء والذرة الحلوة وكرنب السلق تنمو بشكل جيد للغاية في مساحة مقيدة. إلا أنه عند زراعة الخس ينصح بالتأكد من وجود مكان مظلل في الشرفة. ولكن الخيار ليس مناسبا للشرفات حيث أن جذوره بحاجة لمساحة كبيرة للغاية.

ومن المهم تذكر أن الخضروات بحاجة للري أكثر من المعتاد عند زراعتها في الشرفات وفي الطقس المشمس والدافئ وهذا يعني يوميا.

ويجب أن تكون أواني زراعة الخضروات الثمرية بها ثقوب تصريف في أرضيتها وتكون سعتها عشرة لترات على الأقل. ويمكن ملئها بتربة الزراعة العادية.

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