طريقة طبيعية لعلاج عين السمكة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد عين السمكة من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنها تتسبب في الشعور بألم أثناء المشي من ناحية، كما أنها تحرم المرء من ارتداء الأحذية المفتوحة.

وأوضح الدكتور كريستوف ليبيش أن عين السمكة عبارة عن نمو جلدي متقرن يمتاز بأنه سميك ومتجه للداخل يظهر في مواضع القدم، التي تقع تحت ضغط مستمر، على سبيل المثال عند ارتداء حذاء ذي مقاس غير مناسب.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه في الحالات البسيطة يمكن علاج عين السمكة بواسطة حمام قدم يحتوي على قطرات من زيت شجرة الشاي، الذي يعمل على تنعيم الجلد المتقرن فضلا عن تأثيره المضاد للبكتيريا. وبعد ذلك يتم استخدام حجر الخفاف برفق لإزالة عين السمكة.

كما يمكن استخدام اللصقات الطبية لعلاج عين السمكة على مدار يومين إلى ثلاثة أيام؛ حيث تحتوي هذه اللصقات على مواد فعالة ذات تأثير مقشير مثل حمض اللبنيك وحمض الساليسيليك.

ولا يجوز بأية حال إزالة عين السمكة بواسطة أداة حادة كسكين أو مقص.

وللوقاية من عين السمكة ينبغي ارتداء حذاء ذي مقاس مناسب مع مراعاة تغيير الحذاء وعدم ارتداء نفس الحذاء كل يوم، بالإضافة إلى العناية بالأقدام بشكل منتظم بواسطة الكريمات المرطبة المحتوية مثلا على الألو فيرا.