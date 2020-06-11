كتب: هن - 03:05 ص | الخميس 11 يونيو 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل دجاج روستو بالخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل دجاج روستو بالخضار دجاجة بدون عظام 1 كوب سبانخ نصف كوب طماطم مجففة ثلاثة أرباع كوب جبنة فيتا فلفل ألوان ريحان طازج ربع كوب لوز بصل Advertisements ثوم 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة زبدة ملح فلفل أسود مشروم طريقة عمل دجاج روستو بالخضار يشوح البصل في ملعقة من الزبدة مع ملعقة من زيت الزيتون ويضاف الثوم. يضاف الفلفل والمشروم ثم تضاف الطماطم المجففة والسبانخ وتخلط. تحشى الدجاجة بالحشو وتغلق بالخيط أو بخلة أسنان ثم توضع في قالب على حلقات من البصل والمشروم. تدخل الفرن على درجة حرارة 220، لمدة ثلث ساعة، ثم تخفض الحرارة لـ200، وتترك لمدة ساعة إلا ثلث وتقدم.

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