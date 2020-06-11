عقب تصدرها غلاف مجلة فوج.. من هي المنتقبة إيمي روكو؟

لايف ستايل

تصدرت السعودية إيمي روكو، اليوم، غلاف مجلة "فوج" النسخة العربية، الأمر الذي احتفت به على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "فرحت حتى دمعت لما شوفت الغلاف".

وظهرت "روكو" بالنقاب الأسود مع تنورة بليسيه زرقاء لامعة قليلا، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن صاحبة صورة الغلاف.

ويرصد "هن" معلومات عن إيمي روكو، صاحبة صورة غلاف المجلة.

ولدت عام 1992، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تخفي هويتها واسمها الحقيقي.

بدأت أول مشاركاتها على الإنترنت في مارس 2014.

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تنشر العديد من المقاطع التي تتحدث خلالها عن المرأة السعودية والسياسة والمجتمع بشكل ساخر.

تظهر بالمكياج خلف النقاب، وتتخلي كثيرا عن العباءة معتمدة على الملابس الفضفاضة العادية.

بلغ عدد متابعيها على إنستجرام أكثر من مليون و400 ألف متابع.

تعرف نفسها بأنها مغنية وممثلة ومخرجة إبداعية.

بحسب حديثها من قبل في "العربية" ببرنامج "25 سؤال"، أكدت أن النقاب عادة وعبادة وجزء من إخفاء هويتها.

في عام 2016، أدرجتها هيئة الإذاعة البريطانية، في قائمة أكثر "100 امرأة "مؤثرة.