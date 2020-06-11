ستايلست تعلق على فستان زوجة محمد الشرنوبي: مثالي ومناسب لجسمها

لايف ستايل

علقت شيم جابي ستايلست ومصممة أزياء، على إطلالة راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، خلال عقد قرانها على الفنان محمد الشرنوبي، في حفل عائلي، مساء أمس.

وأشادت "جابي" بلون الفستان "أوف وايت"، الذي لائم بشرتها، وتناسب مع طبيعة المناسبة المنعقدة بمكان "أوبن إير"، قائلة خلال حديثها لـ"هن": "اللوك مثالي لأبعد مدى، ولايق على جسمها".

وأشارت إلى أن خامة "سوندال" أَضفت رقيا وأناقة للفستان، الذي تميز بنقوش متعددة وأكمام متوسطة شفافة زادت من أنوثة الإطالة ونعومتها، وجعلها أكثر انسيابية.

وتابعت بأن الحذاء الأبيض بالكعب العالِ، وإكسسوارت الشعر الجانبية تتلائم مع تفاصيل الفستان.

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وظهرت راندا رياض، بمكياج سموكي ترابي، وفستان بأكمام شفافة ومنقوش، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد، والذي صممته أثناء تواجدها في لبنان، قبل أزمة فيروس كورونا.

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، أمس.

والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الشرنوبي وراندا، احتفلا بخطبتهما في ديسمبر الماضي.

ووقتها قالت "راندا" لـ"الوطن": "جرت الخطوبة في جو عائلي، اقتصر الحضور على أهل محمد وأهلي، وحاليا لا نريد التطرق إلى أي تفاصيل حول هذا الموضوع، نكتفي بإعلان خطبتنا، أما الزواج فلن يكون في الوقت الحالي وبالتأكيد وقتها سنعلن للجميع الموعد".