عبايات خليجية وقفاطين مغربية من رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 01:41 صباحاً - على الرغم من تنوع الإعلامية رؤى الصبان في إطلالاتها، فإنها تفضِّل الأزياء العربية، سواء في خياراتها اليومية أو في برامجها المتنوعة، ومن أحدث إطلالاتها استوحينا لكُنَّ أبرز إطلالات القفاطين والعبايات، وإليكن الموديلات.



خيارات العبايات الخليجية

العبايات الخليجية



تعتمد رؤى في إطلالاتها اليومية على خيارات العبايات المناسبة للصيف، ومن أحدث خياراتها نسقت عباية رمادية مع مجوهرات مزينة بفصوص خضراء، وتجملت بعبايه سوداء مزينة في الأطراف باللون الأبيض لإطلالة بسيطة ومحتشمة، وتزينت بعبايه بيضاء ناعمة مزينة بخطوط فضية لزي شبابي أنيق، واختارت عباية سوداء سادة، وأخرى بيضاء مزينة بالأسود.

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إطلالات القفاطين المغربية

القفاطين المغربية



اعتمدت رؤى عدة قفاطين مغربية ناعمة في برنامجها الأخير، وكان من أبرز خياراتها قفطان أبيض مطرز بالذهبي في الجزء العلوي ومن المنتصف وفي أطراف الأكمام، وقفطان برتقالي ناعم بأكمام مصمّمة بقصة الكاب، وارتدتْ قفطانًا من الحرير الراقي باللون البنفسجي المرين بتطريزات سكرية لخيار أنثوي مذهل، وظهرت بقفطان بني ناعم مطرز بالسكري من المنتصف، وأطلت بقفطان أبيض بقصة أكمام ناعمة ومطرز بالفضي لخيار بسيط ومناسب للكثير من المناسبات، وآخر أكثر أنوثة وجمالًا صُمِّم باللون السماوي المزين بأكمام شفافة ومطرز بالسكري.

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