"بالطو أبيض وكمامة كوفيد 19".."تغريد" تصمم مجسم مجدي يعقوب بالكروشية

لايف ستايل

منذ نعومة أظافرها كانت الألوان تُسر نظرها وبخاصة المشغولات اليدوية، وهي في الثالثة من عمرها، أصبحت مولعة بها، فكانت تغريد حازم، صاحبة الـ19 عامًا، تتطلع لعارضات الأزياء، وتريد ان تصبح مثلهم يومًا ما، فكان لها حس فني قررت تنميته بدخول كلية الفنون التطبيقية، إلا أن الحظ لم يحالفها، لذا قررت دراسة رياض الأطفال، حتى تشبع هوايتها، بالمشغولات اليدوية، وبخاصة فن "الإميجرومي"، وهو صنع عرائس الكروشيه.

زاد شغف "تغريد" في صناعة المجسمات والمصغرات، مستغلة موهبتها في الرسم والمشغولات اليدوية، في تصميم الشخصيات المشهورة والمعروفة، ولعل أبرزها هو الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والتي روت تفاصيل صناعة مجسم له خلال حديثها لـ"الوطن".

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"الدكتور مجدي يعقوب، من أكثر النماذج الملهمة الإيجابية في المجال الطبي، ولا يوجد شخص لا يعرفه ويقدره على المستوى الإنساني والعملي"، بهذه العبارة بدأت الشابة حديثها، مضيفة: "هو قدوة في النجاح، بخلاف كونه أشطر جراح قلب عالميًا، أكيد في جراحين شاطرين بس محدش قدر يوصل لمستواه".

بخيوط من الصوف وإبر للتطريز وملابس ملونة ومطرزة، بدأت "تغريد" في صناعة دمية قريبة الشبه من الدكتور مجدي يعقوب، بالكمامة الواقية والزي الطبي، ومدون عليها عبارة"كوفيد 19"، نظرًا للأحداث والظروف الطارئة التي تعيشها البلاد في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19": "بالرغم مما يحدث بالبلاد هذه الفترة، إلا أن الدكتور مجدي يعقوب، ظل كالأسد الذي يدافع عن عرينه، واستمر في إجراء العمليات لإنقاذ مئات بل ملايين المرضى دون الخوف من احتمالية إصابته بالفيروس، فقط يؤدي مهامه تجاه وطنه، لذا قررت أن يظهر وهو مرتدي البالطو الأبيض والكمامة الواقية مطرزة بالورود لمحاولة بث الأمل في النفوس".

لقيت "تغريد" تشجيعا ودعما من الكثيرين، كونها متطوعة في مبادرة "YDS Egypt" وهي منظمة شبابية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، هدفها تنمية وتطوير المجتمع عن طريق شباب قادر على التغيير والتطوير الفعال على أرض الواقع: " في بداية كورونا عملنا ڤيديو مجمع من أعضاء الفريق، كمحاولة نحمس بيها الناس انهم يستغلوا الفترة دي في حاجة إيجابية، وعملت مجدي يعقوب، بعدها على طول".