"مرحلة الجنان".. دارين حلمي ترقص على "أجمل قصة حب" (صور)

علاقات و مجتمع

عقب أيام من انفصالها عن المطرب تامر عاشور، شاركت دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة سابقا، مقطع فيديو جديد لها، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت "دارين" بملابس كاجوال صيفية قاتمة اللون وشعر منسدل ومكياج هادئ، خلال رقصها بهستيرية على نغمات أغنية "أجمل قصة حب" للفنان حسام حبيب.

وعلقت ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة سابقا، على مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ20 ثانية، قائلة: "مرحلة الجنان".

وكان المطرب تامر عاشور، انفصل عن خطيبته دارين حلمي، للمرة الثانية بعدما عادا لخطوبتهما مرة أخرى نهاية عام 2019.

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وكان عاشور ودارين، ارتبطا في بداية العام الماضي، بعد قصة حب كبيرة، ولكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة، ثم عادت من جديد في نوفمبر الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى.

"دارين" كشفت عن خبر الانفصال عبر "ستوري" في حسابها الخاص على إنستجرام، قائلة: "انفصلنا قريب"، و"محصلش نصيب".

وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن المطرب تامر عاشور، عاد لزوجته الأولى سمر أبو شقة، بعد انفصال دام ما يقرب عام ونصف.