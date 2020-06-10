آيتن عامر عن "ريهام" في فرصة تانية: "روحت لاتنين دكاترة نفسيين بسببها"

علاقات و مجتمع

لفتت الفنانة آيتن عامر، الأنظار لها خلال السباق الرمضاني لعام 2020، من خلال شخصية "ريهام"، وهي من أكثر الشخصيات التي تعاطف معها الجمهور منذ الحلقات الأولى لمسلسل فرصة تانية، حيث كانت تحب "زياد" من طرف واحد، وتطلب منه الزواج إلا أنه صدمها باعترافه لها بأنه لا يحبها، ولكنها ترفض تركه وتطارده في كل مكان، حتى انتهى بها الأمر للانتحار.

"مفيش حد عاقل هيعمل اللي هي بتعمله ده، وشوفت حالات زيها كتير قبل كده"، هكذا علقت آيتن عامر، على الشخصية التي لعبتها في العمل الدرامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مضيفة: "شخصية ريهام، بتحب بزيادة، ومختلة بسبب طفولتها، وتأثرها بوفاة والدتها، والأمر تطور معها بسبب تلك التنازلات".

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وأضافت: "علشان أعمل الدور قعدت مع اتنين دكاترة نفسيين، أنا والمخرج، واتناقشنا معاهم، وعرفنا المرض ده سببه إيه وأعراضه، بالإضافة لعمل الكثير من الأبحاث لدراسة ردود فعل الشخصية، موضحة: "سبب إنها مختلة كده هو والدها، وإنه كان بيحاول يبسطها دايما ومش بيقولها لأ، وده غلط طبعا".

وأوضحت: "مبسوطة اني عملت حاجة مفيدة للمجتمع، حتى لو بدور سلبي زي ريهام".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.