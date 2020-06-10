أخبار من الوطن نيوز
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها تتبع نظاما غذائيا جديدا بعد وصولها للوزن المثالي: "بقيت بدلع الغدا، يعني بدل ما الأكل مشوي ومتعارف عليه وبنتبله ببصل وملح وفلفل، بقيت بزود بدل الملح صويا، وبدل زيت الزيتون زيت فلفل، واستخدام الريحان والروزميري في الطعام".
وأضافت "عامر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنها تقوم بعمل مكرونة مسلوقة بالريحان، ومعلقة زيت زيتون صغيرة، والبهارات، وهي وجبة مشبعة جداً في الدايت.
كانت هذه تفاصيل خبر "مكرونة".. آيتن عامر تشرح وصفتها الخاصة في "الدايت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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