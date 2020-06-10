"مش أكبر منه بـ10 سنين".. كيف تحدثت راندا رياض عن الشرنوبي قبل الزواج؟

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، ظهر اليوم.

والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتألق "الشرنوبي" ببدلة كلاسيكية سوداء، في حين ظهرت" العروس" بفستان أبيض بسيط من الشيفون والجوبير، جاء قصيرا وبأكمام مروحية، مع حذاء شفاف مرتفع.

كما اعتمدت على الشعر البسيط مع "هيد بيس" من الفصوص واللولي.

وكانت "راندا" تتحدث طيلة فترة خطوبتهما، عن علاقتها بـ"الشرنوبي" عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال خاصية "الاستوري".

الحديث عن فارق العمر، وتجارب الشرنوبي السابقة دوما ما كانت تتصدر كل مناقشات "راندا" مع متابعيها.

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"مش أكبر منه بـ10 سنين والتجارب مش عيب"

أوضحت "راندا" أنها تبلغ 26 عاما، وأن الحديث عن كونها أكبر من محمد الشرنوبي، بـ10 أعوام، ما هو إلا "كلام ناس فاضية".

وعن علاقات الفنان السابقة، حيث خطب مرتين من قبل، قامت إحدى المتابعات بسؤالها: "مخوفتيش من شرنوبي عشان بيفسخ ويخطب كتير؟"، لترد راندا: "مش عيب ولا غلط إن الشخص يكون له تجارب قبل ما حد يرتبط بيه، وساعات بيكون أحسن لأنه خلاص بقى عارف هو عاوز إيه".

وأرسلت إليها متابعة أخرى، قائلة: "شرنوبي بيغير عليكي"، لتُجيب الأخيرة: "غيرة حلوة مش وحشة".

وتحدثت "راندا" عن علاقتهما خلال إجابتها عن سؤال من إحدى المتابعات: "مش خايفة من شرنوبي؟"، لترد الأخيرة: "مينفعش أكون مع راجل حنين وطيب وجدع زيه وأخاف".

فيما وردها سؤال آخر، حول ما إذا كانت ستصبح مديرة أعمال الشرنوبي، لتجيب: "كفاية عليا أكون مراته".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، في 11 ديسمبر الماضي، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وشارك "الشرنوبي"، متابعيه بصور خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".