علاقات و مجتمع
احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، مشاركا متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بجلسة تصوير مع زوجته.
ونشر الشرنوبي، مع جلسة التصوير، كلمات نشرتها أيضا زوجته: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله، ويخليكي دايمًا سند وضهر ليا".
وأضاف الفنان، في أول تعليق له عقب عقد قرانه: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف كورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظًا عليكم أولًا وعلينا، اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".
واحتفل الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض، بعقد قرانهما، في حفل عائلي اقتصر على العائلتين.
وأطلت العروس بفستان زفاف قصير، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد الشرنوبي على عقد قرانه: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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