علاقات و مجتمع
احتفل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، والمنتخب الأولمبي، بزفافه اليوم، من فتاة تدعى "حياة".
وظهر اللاعب، ببدلة سوداء كلاسيكية، مع قميص أبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.
وظهرت العروس بفستان زفاف منفوش، مرصع بالفصوص اللامعة، بأكمام ورقبة قصيرة، مرصعين أيضا بالفصوص، مع طرحة زفاف أخفت شعرها، ومكياج بألوان النيود.
وجاء الحفل في مكان مفتوح "أوبن إير"، بحضور أقارب العروسين وبعض أصدقاء مصطفى محمد، من الوسط الرياضي، أبرزهم يوسف أوباما، وعبدالله جمعة، لاعبا الزمالك، وأظهرت الصور عدم التزام الحضور بارتداء الكمامات.
وكان اللاعب قرر الاحتفال تلك الأيام مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر فستان مرصع وفرح "أوبن إير".. إطلالة زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك في حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.