فستان مرصع وفرح "أوبن إير".. إطلالة زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك في حفل الزفاف

علاقات و مجتمع

احتفل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، والمنتخب الأولمبي، بزفافه اليوم، من فتاة تدعى "حياة".

وظهر اللاعب، ببدلة سوداء كلاسيكية، مع قميص أبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.

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وظهرت العروس بفستان زفاف منفوش، مرصع بالفصوص اللامعة، بأكمام ورقبة قصيرة، مرصعين أيضا بالفصوص، مع طرحة زفاف أخفت شعرها، ومكياج بألوان النيود.

وجاء الحفل في مكان مفتوح "أوبن إير"، بحضور أقارب العروسين وبعض أصدقاء مصطفى محمد، من الوسط الرياضي، أبرزهم يوسف أوباما، وعبدالله جمعة، لاعبا الزمالك، وأظهرت الصور عدم التزام الحضور بارتداء الكمامات.

وكان اللاعب قرر الاحتفال تلك الأيام مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.