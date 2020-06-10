وصفتها أنغام بـ"100 راجل".. من هي راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي؟

علاقات و مجتمع

"الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبي.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبي"، هكذا علقت راندا رياض، على عقد قرانها على الفنان محمد الشرنوبي، ظهر اليوم.

وكان الثنائي محمد الشرنوبي وراندا رياض، وهي مديرة أعمال المطربة أنغام، جرت خطبتهما في ديسمبر من العام الماضي، في حفل عائلي صغير.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام:

- حاصلة على بكالوريوس في مجال الاقتصاد.

- حصلت على شهادة كمدير فنان محترف معتمدة من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.

- في يونيو 2018، أعلنت المطربة أنغام، في بيان صحفي، أن راندا رياض، تولت مسؤولية مكتبها الإعلامي الخاص بأعمالها الفنية.

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- تنشر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورها مع المطربة أنغام، سواء في كواليس الحفلات الغنائية أو المناسبات الاجتماعية.

- وصفتها أنغام بـ"بنت 100 راجل"، وذلك في الحفل الذي أحيته في كريستال بالاس، احتفالًا ببداية العام الماضي، حيث قالت أنغام: "عايزة أشكر مديرة أعمالي راندا، لأنها شغالة معايا من مدة وعاملة مجهود كبير جدًا بقالها فترة، وهي بنت بـ100 راجل، ورغم سنها الصغير استحملت حاجات كتير ناس بقالها زمن في المجال مقدرتش تستحملها".

- من هوايتها السفر لبلدان مختلفة، حيث يمتلئ حسابها بصورها من بلدان مختلفة مثل جزيرة كابري الإيطالية.

- تحب تربية الكلاب، حيث وصفت كلبها بأفضل صديق، إذ نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة تجمعها به قائلة: "أفضل صديق لديك ليس بالضرورة أن يكون إنسانا".