براند ومصمم لبناني.. تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وراندا رياض في عقد القران

لايف ستايل

بفستان أبيض قصير، تألقت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، في عقد قرانها على الفنان محمد الشرنوبي، في حفل عائلي.

وظهرت راندا رياض، بمكياج سموكي ترابي، وفستان بأكمام شفافة ومنقوش، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد، والذي صممته أثناء تواجدها في لبنان، قبل أزمة فيروس كورونا.

وارتدى محمد الشرنوبي، بدلة "مودرن" قاتمة اللون، من توقيع cougar.

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واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ظهر اليوم.

والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الشرنوبي وراندا، قد احتفلا بخطبتهما في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

ووقتها قالت "راندا" لـ"الوطن": "جرت الخطوبة في جو عائلي، اقتصر الحضور على أهل محمد وأهلي، وحاليا لا نريد التطرق إلى أي تفاصيل حول هذا الموضوع، نكتفي بإعلان خطبتنا، أما الزواج فلن يكون في الوقت الحالي وبالتأكيد وقتها سنعلن للجميع الموعد".