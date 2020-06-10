"قلبي وروحي".. أنغام توجه رسالة لمديرية أعمالها ومحمد الشرنوبي بعد زواجهما

علاقات و مجتمع

شاركت المطربة أنغام، صورة من عقد قران الفنان محمد الشرنوبي، ومديرة أعمالها راندا رياض، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت "أنغام": "مبروك لحبيبة قلبي وأختي، وحبيبي المحترم، ربنا يسعدكم ويحفظك يا حبايب قلبي وروحي".

Advertisements

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، ظهر اليوم.

والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتألق "الشرنوبي" ببدلة كلاسيكية سوداء، في حين ظهرت" العروس" بفستان أبيض بسيط من الشيفون والجوبير، جاء قصيرا وبأكمام مروحية، مع حذاء شفاف مرتفع.

كما اعتمدت على الشعر البسيط مع "هيد بيس" من الفصوص واللولي.