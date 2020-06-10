بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. راندا رياض: هنعمل فرحنا بعد كورونا

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، ظهر اليوم.

والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعلقت راندا رياض، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، على زواجها من "الشرنوبي": "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبي.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبي إن شاء الله، ويخليك دايمًا سند وضهر ليا".

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وتابعت "راندا" في تعليقها: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف كورونا اللي العالم كلله بيواجهها، وحفاظًا عليكم أولًا وعلينا، اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

وتلقت راندا رياض، العديد من المباركات، على رأسها المطربة أنغام، التي علقت قائلة: "ألف ألف مبروك يا حبايب وروح قلبي".