بعد اشتباه إصابتها بكوررنا.. حكاية أشهر دويتو بين منى إش إش وماجد المصري

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة مني إش إش، تتصدر محركات البحث من جديد، عقب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت أعلنت الفنانة وجهتها لعمل أشعة على الصدر وإجراء المسحة للاطمئنان.

واليوم أعلنت ماهيتاب ماجد المصري، عن اشتباه والدتها منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت "ماهيتاب"، عبر خاصية "استوري" بـ"إنستجرام" متابعيها الدعاء لوالدتها قائلة، "إلهي أذهب البأس رب الناس.. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً، اذهب البأس رب الناس.. بيدك الشفاء.. لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين اللهم إني أسالك من عظيم لطفك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية".

منى إش إش، التي شاركت طليقها، ماجد المصري، في بداية حياته بالغناء في الحفلات، حيث كونا دويتو حينها باسم " ماجد ومنى"، اشتهر وقتها بشكل كبير، وكان له صدى واسعا.

وكانت طليقة الفنان تصدرت محركات البحث في منتصف العام الماضي، بعدما قررت "النبش" في الماضي ومشاركة صور زفافها على الأخير، رغم انفصالهما وزواج "ماجد".

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ويرصد "هُن" حكاية "مكايدة" بين منى إش إش وطليقها ماجد المصري

صور من الذكريات تثير الجدل

قررت الفنانة منى إش إش، في منتصف العام الماضي، نشر صور من حفل زفافها على طليقها ماجد المصري، ظهرت من خلالها بفستان الزفاف الأبيض، كما تألق الأخير، ببدلة سوداء "لامعة"، مع اعتمادهما على تسريحات شعر قديمة، كانت تتلاءم مع الموضة حينها، مُعلقة: "قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، حيث علق أحدهم: "أجمل دويتو وأجمل كابلز يا ريت والله يبقى أسعد خبر"، وتابع الآخر: "وإحنا مستنيين يا جميل قصة الحب الجميلة".

في حين انتقدها البعض على هذا التصرف، فعلق أحدهم: "يعني هو متجوز دلوقتي، وله أسرة وحضرتك أكيد في السنين اللي فاتت عملتي حاجات كتير اكتبي عنها".

منى ترد على منتقديها

قررت "إش إش" الرد على منتقديها، بسبب الصورة التي نشرتها، من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الناس اللي مش عايزاني أكتب قصة حياتي افصلوا بين الدويتو وبين إنه ماجد زوجي السابق".

وتابعت: "أنا هكتب قصة حياتي الفنية التي هزت أرجاء الوطن العربي، في وقت التسعينيات كنا أكبر وأقوى دويتو، وكنا الدويتو الوحيد الموجود في الوطن العربي، ووقتها كثير حاولوا يقلدونا ومعرفوش".

ماجد المصري يرد بطريقته

بطريقته الخاصة، قرر ماجد المصري، عدم التعليق أو الالتفات للأمر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته الحالية، رانيا أبو النصر، مُعلقًا: "نور عيني وحياة قلبي إنت الحب الكبير الأول والأخير، ربنا ما يحرمني منك أبدًا".