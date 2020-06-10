في ذكرى زواجهما.. رسالة رومانسية من الملكة رانيا إلى عاهل الأردن

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية مقتضبة، وجهتها الملكة رانيا لزوجها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة ذكرى زواجهما.

وكتبت الملكة الأردنية، باللغتين العربية والإنجليزية: "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟.. فابتسامتك تضيء حياتي منذ 27 سنة"، مختتمة حديثها: "عيد زواج سعيد مولانا"، مع وضع هاشتاج "الأردن" و"حب الأردن".

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وأرفقت الملكة رانيا، صورة حديثة تجمعها بزوجها، أظهر خلالها ابتسامته مرتديا ملابس كاجوال صيفية، ممسكا بيد الملكة، أثناء ظهورها بسترة زرقاء غير منقوشة، وبنطلون أسود، ونظارة شمسية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة الرومانسية، التي حصدت على ما يقارب الربع مليون تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أجمل زوجين بالعالم"، و"أنتم مثال للحب والإخلاص"، و"دمتم نموذج للمحبة".

وحرصت الفنانة فيفي عبده على التعليق، مكتفة بموضوع أكثر من "إيموشن" قلب وورود حمراء.