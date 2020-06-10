لايف ستايل

فستان أسود مفتوح.. رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة

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لايف ستايل

رانيا يوسف

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الفنانة ، شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "رانيا" الصور التي ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستانًا أسودًا طويلًا، ومفتوحًا من منطقة الصدر، كما أنه جاء دون أكتاف، ووضعت الفنانة رانيا يوسف "برنيطة"، وتركت شعرها منسدلًا.

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تفاعل متابعو وأصدقاء رانيا يوسف مع الصور، فعلقت الفنانة لقاء الخميسي قائلة: "القمر لما بيطلع الصبح"، والفنانة كندة علوش التي وضعت "إيموشن" قلب.

يُذكر أن رانيا يوسف تعتاد مشاركة متابعيها بما تفعله في حياتها، بشكل مستمر عبر حساباتها المختلفة على "السوشيال ميديا".

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