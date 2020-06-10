أم ألمانية وطفل 9 أعوام.. اتهام جديد يلاحق أحمد الفيشاوي

علاقات و مجتمع

صورتان نشرتهما لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واحدة منهما جمعتها بطفل صغير يدعى "تيتوس الفيشاوي".

"هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا"، هكذا علقت لينا الفيشاوي على الصور التي نشرتها.

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وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وأنه يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية تحرير توكيل الخاص وإعطائه المستندات اللازمة، وذكر المحامي بأن "ولمان" ولينا الفيشاوي على تواصل معًا، منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية دورت عليهم وسألت عليا.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".

وبحسب برنامج "et بالعربي"، فإن أحمد الفيشاوي تعرف على السيدة الألمانية حينما كان في رحلة علاجية مع والدته الفنانة سمية الخشاب في ألمانيا، منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لابنتها لينا مع الطفل تيتوس، معلقة عليها: "تيتوس الفيشاوي في يونيو 2019.. ننتظر رؤيتك في يوليو 2020"، وذلك بحسب ما نشره برنامج "et بالعربي".