بعد أم ابنه.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لهنا شيحة: أنضف وأجدع من عرفت

علاقات و مجتمع

يبدو أن الفنان أحمد فلوكس، لا يزال محافظًا على الود بينه وبين زوجتيه السابقتين، المغربية "رابيا" أم نجله الوحيد سيف الدين، والفنانة هنا شيحة، إذ حرص على تقديم رسالة لكل منهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كان البداية من أم نجله رابيا، إذ شكرها على حسن العلاقة التي ظلت بينهم قائمة على الاحترام والمودة وصيانتها له عقب الانفصال، لينتقل للحديث عن الفنانة هنا شيحة، خلال منشور جديد وصورة جمعت بينهما عبر "إنستجرام".

وأرفق "فلوكس" تعليقًا على الصورة قال خلالها، "من أقرب وانضف من عرفت، ومن أطيب وأجدع من في حياتي، عند الجد دايما في ضهري، ربنا يديم ما بنا من حياة".

وسبق وأن وجه "فلوكس" رسالة لأم نجله المغربية، قائلًا "بشكرها على محافظتها لاسمي وسمعتي، وإنها عمرها ما غلطت فيا ولا في حد، وطول عمرها سند وضهر غير ناس تانية لو ملقوش حد يلتوا يعجنوا في سمعته، ويتكلموا على أمهم وعيالهم.. ولا بيحترموا سنهم ولا اسمهم ولا حتى سمعة عيالهم، بشكرها على تربيتها لابني، وإنها فنت حياتها ونسيت نفسها ومابقاش عندها حياة غير لابنها، رغم إن عندها كل حاجة تخليها تعيش وتتبسط، بس كأي ست محترمة قافلة حياتها لابنها وبس".

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قصة أحمد فلوكس وهنا شيحة

وكشفت الفنانة هنا شيحة في تصريحات سابقة عن قصة ارتباطها بالفنان أحمد فلوكس، قائلة إنها كانت تعرفه منذ فترة كبيرة، ولكنهما التقيا في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبى وقسمتك".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أنا وبنتي"، على فضائية "ON E"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، أن دورها فى المسلسل كان يجسد حبها لـ"فلوكس"، لكن أحبته بـ"جد"، لافتة إلى أن هناك مشهد كان سيتم تصويره فى السيارة، ورأت أنه يجب تصويره فى مكان التصوير، وكانا يرقصان.

وتابعت: "راح شدني، وأنا قلبي وقع فى رجلي، ومبسوطة إن اللحظات دى موجودة في الكاميرا".

من جانبه، أشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أنه عرض على الفنانة هنا شيحة الزواج، وبعد شهر ونصف من الحديث عن هذا الموضوع، قالت له :"أنا مش جاهزة"، لافتًا إلى أنها كانت متوترة.

ولم يُكتب لهذة الزيجة الاستمرار، إذ أعلن الثنائي الانفصال، وكشف "فلوكس"، كواليس ذلك خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس"، في مطلع مايو الماضي.

وقال "فلوكس": "هي اللي كانت عاوزه ده، كانت ست جميلة جدًا، ومن الناس اللي قابلتهم في حياتي ميتعوضوش، جميلة جدًا، وكانت بتحبني جدًا، وست بمليون راجل".

وأضاف: "أنا كراجل صعب جدًا، صعيدي أوي، وعصبي جدًا، وهي ميتفرطش فيها بسهولة، بس هي اللي طلبت، ومعترضتش خالص، ولحد ما أموت أي حاجة هتطلبها هعملها".