مايا مرسي: أحلام المرأة تحققت في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في الـ6 سنوات الماضية، أصبحت نهجا لتمكين المرأة في مصر، فلم تصبح فقط القناعة السياسية أو الإرادة السياسية حلما لكنها أصبحت حقيقة، فقد وصلت المرأة لأعلى نسبة تمثيل 25% بمجلس الوزراء والمحليات المقبلة والبرلمان المقبل، وكنا نحلم أن تصل المرأة لمنصب المحافظ وبالفعل وصلت، كما أن نسبة نائبات المحافظين 32%.

وأضافت مرسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ًصباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن كسر الحواجز الزجاجية لم يقتصر فقط في منصب المحافظ، ولكن تعيين أول مستشارة للأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية السفيرة فايزة أبو النجا، والتي تعتبر واحدة من 12 مستشار أمن قومي لرؤساء جمهوريات على مستوى العالم، وتعتبر تلك الخطوة سباقة في مصر، كما أن أول نائبة في البنك المركزي كانت في عهد الرئيس السيسي إضافة إلى أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن إعلان 2017 عاما للمرأة كان "فتحة خير علينا"، حيث أعلن الرئيس السيسي الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة، كما جرى إصدار العديد من القوانين لصالح المرأة مثل تغليظ عقوبة الختان وقانون المرأة العاملة وقانون الميراث وقانون الاستثمار الذي تضمن ضرورة تكافؤ الفرص، وهناك أيضا برامج متميزة لمساندة المرأة مثل "تكافل وكرامة" و"صحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي"، والذي استفادت منه نحو 4.5 مليون سيدة.