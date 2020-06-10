لطالب الثانوية العامة.. أطعمة ومشروبات تناولها ليلة الامتحان واحذر الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، تسعي الكثير من الأمهات إلى توفير الأطعمة والتغذية الصحيحة التي تساعد على زيادة نسبة التركيز لأبنائهم أثناء المذاكرة، لتقوية الذاكرة حتى يستطيع الطالب الذهاب للامتحان وأدائه بأفضل صورة.

ويقول الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، إنه من الأفضل لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان تناول الأطعمة التي تساعدهم على التركيز وهدوء الأعصاب، ومن هذه الأطعمة:

- الحبوب الكاملة، كالبليلة باللبن من الأطعمة التي تساعد على التركيز.

- منتجات الألبان، كالزبادي أو اللبن الرايب.

- المكسرات، لاحتوائها على العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.

- الحرص على تناول الخضروات الورقية الخضراء مع الوجبات الرئيسية سواء قبل الامتحان أو ليلة الامتحان.

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- الأسماك، لاحتوائها على نسبة عالية من الأوميجا 3، ما يؤدي إلى تقوية الذاكرة.

- تناول المشروبات العشبية التي تساعد على تحسين الذاكرة بالإضافة لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، كالشاي الأخضر.

- من ضمن المشروبات المهدئة للأعصاب، اليانسون والكراوية والبابونج والزعتر.

- العصائر الطازجة للفواكه الطبيعية.

- الحرص على تناول كمية كافية من الماء.

- تناول العسل الأبيض، يساعد على التركيز وتقوية المناعة بالإضافة إلى تحسين المزاج العام.

وحذر حماد من الإفراط في تناول الكافيين والقهوة، لأن هذه المواد تعمل على إدرار البول، بالإضافة إلى تأثيرها على الجهاز العصبي، لذلك يجب تجنب تناولها ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطالب الحصول على قدر كافي من النوم للمساعدة على التركيز والتذكر بشكل أفضل.