ما هو النسيج الأفضل للكمامة القماش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبدو أن القطن هو النسيج المفضل لصنع كمامة قماش، ولكن طبقة واحدة من القطن بمفردها لا تعمل جيدًا في منع الجسيمات من المرور، لذا تأكد من استخدام طبقات متعددة منه.

كم عدد الطبقات؟

بشكل عام، كلما كان من السهل رؤيتك من خلال القماش عند حمله على الضوء، زاد عدد طبقات هذا النسيج الخاص الذي تحتاجه لإنشاء كمامة فعالة، وباستخدام هذا الدليل.

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ضع في اعتبارك أن الغرض الرئيسي من ارتداء الكمامة هو التقاط الرذاذ الصادر من الأشخاص المصابين قبل وصوله إليك، وليس لمنع الجسيمات الفيروسية من الدخول، ولا تتناسب معظم الكمامات النسيج بشكل مريح بما يكفي لتقديم فلترة ممتازة للجسيمات الفيروسية الواردة، والتي يمكن أن تكون أصغر من ميكرومتر واحد، حسبما ذكر موقع "webmd" الطبي.

ولأن الغرض الأساسي من قناع الوجه هو التقاط الجسيمات الصادرة، لا تحتاج بالضرورة إلى تضمين مرشح في القناع الخاص بك. إذا اخترت إضافة مرشح، ففكر في شراء مرشح مخصص لأقنعة الوجه، بدلاً من استخدام شيء مثل مادة مرشح الفرن التي يمكن أن تحتوي على جزيئات مجهرية قد تكون خطرة على الشهيق.

بشكل أساسي، يجب عليك عمل قناع للوجه مصنوع من قماش يُشعر بالراحة والتهوية بشكل معقول لك حتى ترتديه بانتظام. قد تحتاج إلى التجربة للعثور على النسيج المناسب لهذا الغرض.