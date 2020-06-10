ملابس نوم أنيقة باللون الأبيض لعروس 2020

القاهرة - لايف ستايل
من الألوان المميزة لـ ملابس نوم العروس هو اللون الأبيض الأنيق، فلا بد أن يكون موجودًا ضمن ملابس نومك، لاطلالة مشرقة ومميزة، بخاصة أنّ هذا اللون يناسب جميع ألوان بشرة للصبايا.
يمكنكِ الاعتماد على خامة الستان الناعمة، بالفساتين القصيرة، واختاريها مرصعة بالقليل من الأحجار الكريستالية، التي تضيف لمسة ناعمة لملابس النوم الخاصة بك.
لفتنا ملابس النوم الطويلة، والتي تناسب الفتيات الممتلئات أكثر، بالإضافة إلى الأيام الأولى من الزواج، التي تشعر فيها الفتيات بالخجل قليلًا، ولكي تكون اطلالتكِ لافتة وجاذبة، اختاري قميص نوم ذا فتحة بسيطة من الأمام، لتُبرزي جمالكِ ورشاقتكِ.
الدانتيل الناعم من الخامات الراقية أيضًا عند اختيار ملابس النوم، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، لهذا اعتمدي على الدانتيل الناعم المثير، بتفاصيله الكثيرة، ونقوشاته المميزة.
كما يمكنكِ دمج خامة الدانتيل الناعمة مع الستان، مع إدخال لون البينك أو البيج، مع قميص النوم الأبيض الراقي، لتغيير الاطلالة قليلًا.
لا تنسي عزيزتي تفاصيل الظهر المفعمة بالأنوثة والراقية، بخاصة إن كانت من الدانتيل الشفاف، والتي تُبرز جمالكِ وأناقتك، لهذا يفضل أن تحتفظي بإحدى القطع اللافتة بتفاصيل الظهر بـخزانة ملابسك.
الروب الأبيض من القطع المميزة كذلك، بخاصة أنه يمكنكِ ارتداؤه مع كثير من ملابس النوم، حاولي أن يكون لديكِ اثنان: واحد قصير وآخر طويل، لكي تستخدميهما بحسب قميص النوم الخاص بك.
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