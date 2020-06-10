دليلكِ لاختيار العطور بحسب حالتك المزاجية

على الرغم من أننا انتقلنا فعلياً من حالة القلق التام وانعدام الإحساس بالتفاؤل، إلى مرحلة من الطمأنينة النسبية المشوبة بالكثير من الحذر، مع ارتفاع الآمال بقرب السيطرة على فيروس كورونا كوفيد 19، ما زال أغلبنا يعاني من التداعيات السلبية لهذا الفيروس على حياتنا اليومية.

فمنّا مَن خسر أحد أقاربه أو وظيفته ومصدر رزقه الوحيد، ومنّا مَن وجد نفسه مضطراً لتدريس أولاده في المنزل في الوقت الذي يتوجب عليه مواصلة العمل يومياً، ومَن لم يعد قادراً على ممارسة أسلوب حياته الاعتيادي، مثل الذهاب إلى النادي الرياضي أو زيارة الأهل أو حتى التسوق من السوبرماركت المفضلة لديه.. كل هذا يضعنا أمام ضغوطات نفسية تتفاوت حدتها بتفاوت درجة وعينا الشخصي وقدرتنا على التأقلم مع التغيير.



بالطبع، نحن ممتنون لأننا ما زلنا نتمتّع بالصحة التي حُرم منها الملايين من الناس حول العالم، الذين باتوا يصارعون الموت في كل لحظة، ولكننا في الوقت نفسه نسعى إلى أن يكون الوقت الذي نقضيه في المنزل مثمراً وأقلّ توتراً أو كآبة. وهذا ما يدفعنا إلى البحث دائماً عن أفضل الأساليب التي تساعدنا على الاستمتاع بكل لحظة من حياتنا وهدر أوقاتنا في اليأس أو الكدر.

في هذا التقرير، نشارككِ ما تعلّمناه عن أهمية الروائح العطرية والعطور، وكيف تساعدنا مكوناتها على تعديل حالتنا المزاجية..

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الروائح العطرية والحالات النفسية المختلفة

بحسب مدونة Aromaticglance المختصة بالعطور، تقول تيريزا مولنار المدير التنفيذي لمعهد سينس أوف سمييل: يمكن أن يكون للروائح آثار إيجابية على الحالة المزاجية، والحد من التوتر، وتعزيز النوم، والثقة بالنفس، والأداء البدني والمعرفي. عندما تصبحين أكثر وعياً بالطريقة التي تؤثر بها الروائح على شخصيتك، قد تكونين قادرة على تحسين صحتك ورفاهيتك.

عندما تشعرين بالإحباط: يمكنك اللجوء إلي العطور التي تعتمد على الحمضيات لرفع الروح المعنوية الخاصة بك.

وللشعور بالتفاؤل يمكنك تحسين مزاجك بالعطور التي تعتمد على الأعشاب ويجب أن يكون العطر طازجاً ومنعشاً.

للرغبة في الشعور بالجاذبية: لا يوجد أفضل من العطور القائمة على الفانيليا والمسك، فهي تشتت الذهن ومن المعروف بأنها بمثابة منشطات للرغبة الجنسية.

للشعور بالهدوء والاسترخاء: يُفضّل استخدام العطور الزهرية مثل اللافندر، البابونج، الياسمين، زهرة البرتقال، خشب الصندل، الفانيليا، البخور. خشب الورد لأنها تعمل على تجديد الحواس والبقاء هادئة طوال اليوم.

للشعور بالتجديد والانتعاش: يمكنك اختيار زهرة البرتقال، اليانسون، الحمضيات، الكافور، النعناع، اليوسفي، شجرة الشاي.

لذلك، عندما تقصدين أي بوتيك متخصص ببيع العطور أو تعمدين إلى شرائها من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، احرصي على قراءة محتويات العطر جيداً، وإذا لم تكن متوفرة على العبوة، ابحثي عنها من خلال الإنترنت، لتتأكدي من اقتناء العطر الذي يناسبك تماماً.

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