6 مكوّنات يجب أن تبحثي عنها في عطركِ الصيفيّ

الصيف قريب جداً ونستطيع أن نشمّ رائحته في الأجواء! سواء مرّ خمسة أشهر أو خمسة أسابيع منذ هروبك الأخير إلى الشاطئ، لا شعور يضاهي الشعور بالعطلة.

بشرة تقبّلها الشمس، شعر مالح على الشاطئ، ومستحضرات خاصة للتسمير وشراب جوز الهند والفواكه وعلى رأسها روائح صيفية تستحضر شعوراً غير طبيعي ينقلكِ في ثوان إلى روعة الشاطئ.

طاولتنا الجمالية تتغيّر مع حلول هذا الفصل الرائع وعلى طاولتنا عطور كثيرة. فما هي المكوّنات التي تحاكي فصل الحرارة والشمس والتي يجب أن تبحثي عنها في العطر؟



مسك الفانيلا

الفانيلا البيضاء تشبه رائحة الشواطئ الذهبية. مع عطر يحتوي على الفانيلا في قاعدته، يمكنك أن تشعري عملياً بالرمال الساخنة بين أصابع قدميكِ والشمس النابضة على ظهرك.



جوز الهند

لا توجد رائحة تصرخ "العطلة الصيفية" مثل جوز الهند. إنها رائحة الشعر الصيفي غير المجهد والعناية بالبشرة الخالية من التكلّف والتي تضعك على الفور في جهوزية تامّة للعطلات. يمكن لعطر جوز الهند أن ينقلكِ مباشرة إلى حياة الجزيرة في بورا بورا أو الكهوف الخفية على ساحل تايلاند، خاصةً تلك الرائحة التي تمتزج مع الفواكه الغريبة.



خشب الصندل

الرائحة التي ستأخذك دائماً إلى البحر هي أشعة الشمس الحارقة على خشب الشاطئ، مثل الجلوس في بنغل بحري مغمور بالشمس على ركائز أو كوخ شاطئ ملون بجوار الأمواج العاتية. ربما هي رائحة حفلات الشواء والنيران على الشاطئ، وفي كلتا الحالتين تُعد النغمات الخشبية هي تلك التي نختارها جميعاً في العطور.

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الزهور الاستوائية

الجنة هي رائحة الزهور النادرة على شواطئ بالي وجزر الكاريبي. إنها الرائحة التي تعني أنك على بعد مليون ميل من المنزل وكل المشاكل التي خلّفتها وراءك.



المندرين

إذا كانت هناك رائحة تنبعث منها رائحة أشعة الشمس، فستكون الحمضيات. تنقلك هذه الثمار مثل البرتقال والليمون واليوسفي فوراً إلى إسبانيا وقبرص وإيطاليا حيث يكون الطقس الساحلي حلواً ورائحة الفاكهة أكثر حلاوة.



حلوى غزل البنات

هل تحلمين بأيام الشاطئ العائلية، والنزهات وبناء القلاع الرملية؟ هناك الكثير من السحر الذي ستتمتّعين به! فهذه الرائحة ستعيدك إلى الطفولة. حلوى غزل البنات من الفراولة على الشاطئ هي ما ستعيشينه من جديد مع هذه الرائحة!

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