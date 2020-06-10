طريقة تنسيق الألوان الفاقعة بجاذبية

الأصفر،الأخضر، الفوشيا، والبرتقالي هي الألوان الفاقعة المتصدرة الأسواق حالياً، وعلى الرغم من كونها تصل إلى حد الإضاءة في الظلام، إلا أن هذا لا يفقدها رونقها ولكنها تحتاج إلى بعض النصائح لكي يتم ارتدائها بشكل لائق.

وفي حال قررت ارتداء تنورة باللون الأخضر على سبيل المثال، فنسقي معها توب بلون محايد مثل البيج أو اللون الأبيض وذلك لكسر حدة اللون الفاقع، وهذا يمكنك أيضا من تنسيق الأكسسوارات بألوان هادئة أو باللون الفاقع.



ألوان عصرية



فمثلا بإمكانك تنسيق بنطلون باللون الأصفر مع حقيبة يد صغيرة باللون الفوشيا أو الأخضر، وبلوزة باللون البيج على سبيل المثال.



لا تتردي في ارتداء الألوان الفاقعة هذا لموسم، فهي تناسب الكثير من ألوان البشرة، لذا لا تتردي في ظهورك بشكل أنيق ومختلف.

شاهدي في الصور أفكار مختلفة لتنسيق الألوان الفاقعة بشكل مميز للغاية.

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